Кому не трудно, помогите пожалуйста решить области определения функций, отзовите??ь ребята! P.S. можете решение подробно записать и картинкой отправить. Заранее спасибо^^
Алгебра
Кому не трудно, помогите пожалуйста решить области определения функций, отзовите??ь ребята! P.S. можете решение подробно записать и картинкой отправить. Заранее спасибо^^
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, вообщем как могу!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Русский язык
Информатика
Выполнить операцию сложения и вычитания для двоичных чисел (IOIII)(это буквы). проверить вычисления в десятичной системе