Кому не трудно, помогите пожалуйста решить области определения функций, отзовите??ь ребята! P.S. можете решение подробно записать и картинкой отправить. Заранее спасибо^^

Алгебра

Кому не трудно, помогите пожалуйста решить области определения функций, отзовите??ь ребята! P.S. можете решение подробно записать и картинкой отправить. Заранее спасибо^^

Автор: Гость