Кому не трудно, помогите пожалуйста решить области определения функций, отзовите??ь ребята! P.S. можете решение подробно записать и картинкой отправить. Заранее спасибо^^

Алгебра
Кому не трудно, помогите пожалуйста решить области определения функций, отзовите??ь ребята! P.S. можете решение подробно записать и картинкой отправить. Заранее спасибо^^
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Гость:
Ну, вообщем как могу!!!!!!!!
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