В чем различия в строение круглых червей от кольчатых червей

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Круглые черви имеют мускульный мешок, внутри наполненный жидкостью. Они двигаются, закручиваясь и раскручиваясь. Тело кольчатого червя состоит на вид из колец. Живут в земле, роют норы, пропуская почву через себя. Имеют тонкую кожу.