В чем различия в строение круглых червей от кольчатых червей

Биология
В чем различия в строение круглых червей от кольчатых червей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Круглые черви имеют мускульный мешок, внутри наполненный жидкостью. Они двигаются, закручиваясь и раскручиваясь. Тело кольчатого червя состоит на вид из колец. Живут в земле, роют норы, пропуская почву через себя. Имеют тонкую кожу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Головна думка ТВОРУ ЄВШАН ЗІЛЛЯ
Ответить
Английский язык
This is his «Jaguar» and this «Harley Davidson» is also ... .
Ответить
Физика
Формула для нахождения времени при равно мерном движении
Ответить
Українська мова
1.треба запитати в (iмя та по батьковi класного керiвника). 2. Це питання треба узгоди??и з ( iмя та по батьковi директора школи). 3 . Пiдготуэмо п...
Ответить
Русский язык
Кубические метры,сточное или проточное,кто водится.Озеро Маарду
Ответить