Помогите написать электронное письмо английскими буквами о школьном дне?
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Помогите написать электронное письмо английскими буквами о школьном дне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dear friend! We day of school went well. Today was 5 lessons! Mathematics, Russian, Social Studies, And English. I got on Russian and Mathematics 5 .
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