Почему не с глаголом не пишется?

Русский язык
Почему не с глаголом не пишется?
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Автор: Гость
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Гость:
Поэтому что туда можно вставить слово
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