Плоскость,параллельная стороне BC треугольника ABC,пересекает стороны AB и AC в точка?? B1 и C1 соответственно,причем AB1:B1B=5:3.Найти B1C1,если BC=6 см.Помогитееееееееееееееееее

Геометрия
Плоскость,параллельная стороне BC треугольника ABC,пересекает стороны AB и AC в точка?? B1 и C1 соответственно,причем AB1:B1B=5:3.Найти B1C1,если BC=6 см.Помогитееееееееееееееееее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применены : теорема о двух пересекающихся плоскостях, из которых одна проходит через прямую, параллельную другой плоскости; признак подобия треугольников по двум углам, пропорциональность сходственных сторон
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