Помогите с контрольной по химии девятый класс Складіть формули: 1) 3-етил-2,4-диметилпентан1-ол 2)4-метил-4-етилгексанова кислота 3) 4,4-диетил-3-метилгепт-2ен Назвіть сполуку: 1). CH₃ C₂ H₅ I I CH₃-C-CH₂-CH-CH-CH₂-CH...

Химия

Помогите с контрольной по химии девятый класс Складіть формули: 1) 3-етил-2,4-диметилпентан1-ол 2)4-метил-4-етилгексанова кислота 3) 4,4-диетил-3-метилгепт-2ен Назвіть сполуку: 1). CH₃ C₂ H₅ I I CH₃-C-CH₂-CH-CH-CH₂-CH₂-OH I I CH₃ C₂H₅ 2) CH₃-CH-CH-CH=C-CH₃ I I I CH₃ C₂H₅ CH₃ 3) C₂H₅ CH₃ I I CH₃-CH-C-CH₂-C-CH₂-COOH I I I CH₃ C₂H₅ CH₃ Здійснити перетворення C₂H₂--C₂H₄--C₂H₅OH--C₂H₄ Відносна густина парів невідомого насиченого вуглеводню за повітрям дорівнює 2,48. Масова частка Карбону в ньому становить 83,3%. Встановіть молекулярні формулу вуглеводню.

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