Мама принесла детям три одинаковых подарка. Может ли быть , что во всех этих подарках было вместе 54 конфет?

Математика

Мама принесла детям три одинаковых подарка. Может ли быть , что во всех этих подарках было вместе 54 конфет?

Автор: Гость