Мама принесла детям три одинаковых подарка. Может ли быть , что во всех этих подарках было вместе 54 конфет?

Математика
Мама принесла детям три одинаковых подарка. Может ли быть , что во всех этих подарках было вместе 54 конфет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может,так как 54:3=18(в каждом подарке по 18 конфет)
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