Відрізок поділили на частини у відношенні 3:7:8. відстань між серединами перших дво?? частин дорівнює 15 см. знайти довжину даного відрізку

Математика
Відрізок поділили на частини у відношенні 3:7:8. відстань між серединами перших дво?? частин дорівнює 15 см. знайти довжину даного відрізку
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Гость:
Вот так, немного косо написал правда:)
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