Извлеките корень √(2+2i√3)
Математика
Извлеките корень √(2+2i√3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√(4(1/2+√3i/2))=2(√1/2+√3i/2)=2 (cosП/3+isinП/3)^1/2=2(cosП/6+isinП/6)= =2*(√3/2+i/2)=√3+i
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