Обществознание. Социальный статус. Социальный статус может быть предписанный и ??риобретаемый. Предписанный - это пол, возраст, национальная принадлежность. Приобретаемый - это профессия, материальное благосостояние, урове...

Обществознание

Обществознание. Социальный статус. Социальный статус может быть предписанный и ??риобретаемый. Предписанный - это пол, возраст, национальная принадлежность. Приобретаемый - это профессия, материальное благосостояние, уровень образования. Олимпийская чемпионка, например, это приобретаемый статус, но стать ей может не каждый, а это значит, что здесь присутствует предписанный статус. Мой преподаватель: кандидат исторических наук и она задала нам вопрос, её статус предписанный или приобретаемый?

Автор: Гость