Обществознание. Социальный статус. Социальный статус может быть предписанный и ??риобретаемый. Предписанный - это пол, возраст, национальная принадлежность. Приобретаемый - это профессия, материальное благосостояние, урове...
Обществознание
Обществознание. Социальный статус. Социальный статус может быть предписанный и ??риобретаемый. Предписанный - это пол, возраст, национальная принадлежность. Приобретаемый - это профессия, материальное благосостояние, уровень образования. Олимпийская чемпионка, например, это приобретаемый статус, но стать ей может не каждый, а это значит, что здесь присутствует предписанный статус. Мой преподаватель: кандидат исторических наук и она задала нам вопрос, её статус предписанный или приобретаемый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приобретаемый, т.к. кандидатом исторических наук можно стать вне зависимости какого ты пола или национальности.
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