Що таке циста-це ...?
Биология
Що таке циста-це ...?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Циста (от греч. κύστις — пузырь) — временная форма существования микроорганизмов (обычно бактерий ипротистов, многих одноклеточных характеризующаяся наличием защитной оболочки, которая образуется в неблагоприятных условиях или в определенные моменты их жизненного цикла, а также сама эта оболочка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста!!!!!!! Постройте график линейной функции у=-1/2х+1 С помощью гра??ика найдите: А)наименьшее и наибольшее значение функций...
Математика
Два насоса разной мощи , работают одновременно наполняют бассейн за 4 часа. затем производимость первого увеличилась увел. на 20%, а второго на 60%...
Окружающий мир