Що таке циста-це ...?

Биология
Що таке циста-це ...?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Циста (от греч. κύστις — пузырь) — временная форма существования микроорганизмов (обычно бактерий ипротистов, многих одноклеточных характеризующаяся наличием защитной оболочки, которая образуется в неблагоприятных условиях или в определенные моменты их жизненного цикла, а также сама эта оболочка.
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