Жуковский "Светлана" Цитаты,характеризующие настроение Светланы.

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Жуковский "Светлана" Цитаты,характеризующие настроение Светланы.
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Гость:
1."Тускло светится луна В сумраке тумана — Молчалива и грустна Милая Светлана" 2.." Мне судьбина умереть В грусти одинокой." 3." Я молюсь и слезы лью! Утоли печаль мою," 4." Робость в ней волнует грудь...Страшно ей назад взглянуть," Страх туманит очи..." 5."Занялся от страха дух..." 6." Сердце вещее дрожит;..." 7." Пуще девица дрожит;" 8." Одинокая, впотьмах,Брошена от друга," 9." Входит с трепетом, в слезах;" 10." Робко притаилась." 11."Села (тяжко ноет грудь)" 12."Улыбнись, моя краса,"
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