Как можно закончить сочинение на тему мама в будущем
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Как можно закончить сочинение на тему мама в будущем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например вот так: По моему мнению, мама в будущем будет совсем необычной. Она будет знать все. С любой проблемой я могу обратиться к ней и обязательно получу помощь. Так же мы будем ходить с ней на разные фестивали науки, где мама будет показывать разные мастер-классы. В общем, в моем представлении, мама-железная леди,которая встанет за меня горой.
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