Які людскі якості засуджуються в казці фарбований лис ( 5 - 7 речень)

Гость: Гость:

Засуджуэться людська хитристь. Тому що лис дуже не гарно поступив коли всих обманював але його було покарано. Також засуджуэться брехня . Не потрибно робити так щоб бути як цей лис. Також засуджуэться воровство. Якщо лис би не вера курку вин би и не попав у дижку