Які людскі якості засуджуються в казці фарбований лис ( 5 - 7 речень)

Українська література
Які людскі якості засуджуються в казці фарбований лис ( 5 - 7 речень)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Засуджуэться людська хитристь. Тому що лис дуже не гарно поступив коли всих обманював але його було покарано. Також засуджуэться брехня . Не потрибно робити так щоб бути як цей лис. Також засуджуэться воровство. Якщо лис би не вера курку вин би и не попав у дижку
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