Почему не с глаголом пишется раздельно?????
Русский язык
Почему не с глаголом пишется раздельно?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частичка НЕ пишется с глаголами раздельно, кроме слов: неволить, негодовать, невзлюбить, ненавидеть, недоумевать, нездоровится и другие. Наверно потому, что эта отдельная частичка, отдельное слово.₽
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