Почему не с глаголом пишется раздельно?????

Гость: Гость:

Частичка НЕ пишется с глаголами раздельно, кроме слов: неволить, негодовать, невзлюбить, ненавидеть, недоумевать, нездоровится и другие. Наверно потому, что эта отдельная частичка, отдельное слово.₽