Каковы причины СПИДа и пути проникновения ВИЧ в организм?
Биология
Каковы причины СПИДа и пути проникновения ВИЧ в организм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способы проникновения: через кровь, половым путем, от матери к ребенку. СПИД - запущенная форма ВИЧа, а значит, причины СПИДа - "незнание" о заражении ВИЧем, отсутствие лечения или неправильное лечение
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