Яку відстань пробіжить заєць за 5 хв, якщо швидкість його руху буде рівна 15м/c?
Физика
Яку відстань пробіжить заєць за 5 хв, якщо швидкість його руху буде рівна 15м/c?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x60=300 сек 15х300=4500м=4.5км
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