Як виміряти відстань між центрами двох однакових отворів

Технология
Як виміряти відстань між центрами двох однакових отворів
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