Подскажите пожалуста 25 49 36 48 каждые из 2 двух множителей равен 7 чему равно произве??ение

Математика

Подскажите пожалуста 25 49 36 48 каждые из 2 двух множителей равен 7 чему равно произве??ение

Автор: Гость