Подскажите пожалуста 25 49 36 48 каждые из 2 двух множителей равен 7 чему равно произве??ение

Математика
Подскажите пожалуста 25 49 36 48 каждые из 2 двух множителей равен 7 чему равно произве??ение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49. 7*7=49 ...........
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