Твір на тему осінь 10 речень

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Твір на тему осінь 10 речень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вже настає осінь!Скоро листочки пожовтіють и опадуть. А я з друзьми будемо ними гратися. Буде  проливним дощем  плакати небо. Скоро буде багато калюж  і холоду. Ми одягнемося по-тепліше та будемо гуляти на вульці.Може трішички похворіємо а потім знову встанемо на ноги.Осінь, дуже яскрава пора року.А після  осіні вже буде зима і звірям буде неперелепки.
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