Твір на тему осінь 10 речень

Гость: Гость:

Вже настає осінь!Скоро листочки пожовтіють и опадуть. А я з друзьми будемо ними гратися. Буде проливним дощем плакати небо. Скоро буде багато калюж і холоду. Ми одягнемося по-тепліше та будемо гуляти на вульці.Може трішички похворіємо а потім знову встанемо на ноги.Осінь, дуже яскрава пора року.А після осіні вже буде зима і звірям буде неперелепки.