Провидминнювайте слово Викторовна пожалуста
Українська мова
Провидминнювайте слово Викторовна пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н.в. - Вікторівна р.в - Вікторівну д.в - Вікторівні з.в-Вікторівну О.в - Вікторівною м.в- на Вікторівні
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