Подскажите У Полкана конура.У сороки ??? с буквой р
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Подскажите У Полкана конура.У сороки ??? с буквой р
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если у Полкана конуРа,то сороки деРево.
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