Подскажите У Полкана конура.У сороки ??? с буквой р

Русский язык
Подскажите У Полкана конура.У сороки ??? с буквой р
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если у Полкана конуРа,то сороки деРево.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Помогите отгадать загадку первый раз в первый класс все нарядные сейчас первокла??сник несет в школу свой портфель и.......
Ответить
Алгебра
Найти значение выражения (-10)^5+(-10)^3+(-10)^2
Ответить
Математика
Определи остаток при делении числа 115 на число 5.
Ответить
Українська мова
1)Якi значення можут мати слова? 2) Якi слова называються синонiмами? 3) Якi слова нази??аються антонимами? 4) Коли найчастiше вживаються антонiми ...
Ответить
Окружающий мир
От чего зависит цвет почвы?
Ответить