Найти значение выражения (-10)^5+(-10)^3+(-10)^2

Алгебра
Найти значение выражения (-10)^5+(-10)^3+(-10)^2
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