Помогите отгадать загадку первый раз в первый класс все нарядные сейчас первокла??сник несет в школу свой портфель и.......

Окружающий мир

Помогите отгадать загадку первый раз в первый класс все нарядные сейчас первокла??сник несет в школу свой портфель и.......

Автор: Гость