Решите пожалуйста Cos(-x):ctgx

Математика
Решите пожалуйста Cos(-x):ctgx
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos(-x) =cosx cosx/(cosx/sinx) cosx*sinx/cosx косинусы сокращаем =sinx
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