1)Якi значення можут мати слова? 2) Якi слова называються синонiмами? 3) Якi слова нази??аються антонимами? 4) Коли найчастiше вживаються антонiми в мовленнi? 5)У яких випадках треба добирати синонiми ? 6) Якi частини мови можу...

Українська мова
1)Якi значення можут мати слова? 2) Якi слова называються синонiмами? 3) Якi слова нази??аються антонимами? 4) Коли найчастiше вживаються антонiми в мовленнi? 5)У яких випадках треба добирати синонiми ? 6) Якi частини мови можуть бути антонiмамт? 7)Наведи приклади антонiмiв серед службових слiв.
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Синонимы - слова близьки за значенням. антонимв - протилежни за значенням
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