С провоположных концов клетки к ним направляются тончайшие нити,которые прикрепляются к чему скажите пожалуйста

Биология
С провоположных концов клетки к ним направляются тончайшие нити,которые прикрепляются к чему скажите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К центромерному участку хромосомы - это деление
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