С провоположных концов клетки к ним направляются тончайшие нити,которые прикрепляются к чему скажите пожалуйста

Биология

С провоположных концов клетки к ним направляются тончайшие нити,которые прикрепляются к чему скажите пожалуйста

Автор: Гость