Русский язык. 8 класс. Укажите, сколько тире следует поставить в следующем отрывке. В третьем действии комедии «Горе от ума» мы видим гостей, съезжающихся на вечер к Фамусову. Сцена эта даётся как поле битвы: в доме Фамусова вс...

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Русский язык. 8 класс. Укажите, сколько тире следует поставить в следующем отрывке. В третьем действии комедии «Горе от ума» мы видим гостей, съезжающихся на вечер к Фамусову. Сцена эта даётся как поле битвы: в доме Фамусова все двери настежь, хозяев нет, в гостиной сидит Чацкий. Он противопоставлен гостям. Грибоедов показывает многочисленность и силу противоположного Чацкому лагеря. Нарастает неизбежность открытого столкновения и разрыва. На этом фоне углубляется сердечная драма героя, который уже по- настоящему рассердил Софью своими насмешками над Молчалиным. От раздражённой Софьи мы впервые слышим: «Он не в своём уме». И далее мы видим, с какой быстротой распространяется сплетня о сумасшествии Чацкого. Мотив сплетни является определяющим для всего третьего действия. В основе сплетни каламбур: сумасшествие любовное и социальное. Сплетня охотно подхватывается всем фамусовским обществом, она объединяет всех. Сплетня это способ, избранный фамусовским обществом, чтобы избавиться от Чацкого, через сплетню выражается реакция на поведение Чацкого как социальное безумие. Мотив сплетни в комедии связан с антитезой «ум – безумие». Главная примета Чацкого как «сумасшедшего», в понимании Фамусова и его гостей, это свободомыслие и вольнодумство.

Автор: Гость