Роман Айвенго план !!!!

Гость: Гость:

Первое. Король Ричард Львиное Сердце в плену. Его барт, принц Джон, сеет смуту. 2.Любовь леди Ровены к Уилфреду Айвенго. Изгнание Айвенго. 3.Айвенго в одежде пилигрима спасает еврея. 4.Турнир при Ашби, победа "Лишённого наследства", выбор королевы красоты. 5.Помощь Чёрного Рыцаря, тяжёлое ранение Айвенго. 6."Будьте осторожны - дьявол спущен с цепи". 7.Захват Буагильбером и де Браси отряда сера Седрика. 8.Де Браси у ног Ровены, Ревекка и Буагильбер. 9.Помощь Чёрного Рыцаря, освобождение Ревкии. 10.Де Браси и принц Джон в панике. 11.Суд над Ревеккой. 12.Чёрный Рыцарь - король Англии, Локсли - Робин Гуд из Шервурдского леса. 13.Победа Айвенго. 14.Прощение Бугильбера королём, свадьба Айвенго и Ровены, отъезд Ревекки с отцом. 15.Размышления Айвенго о Ревекке.