Выразите отношения в целых числах

Математика
Выразите отношения в целых числах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отношение двух чисел — это их частное.Отношение двух чисел показывает:во сколько раз одно число больше другого;какую часть одно число составляет от другого. Отношение 75 к 25 можно записать в виде: 75:25=75_25(дробь)=3
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