I. Перевести на немецкий: 1. Я родился 20 сентября 1989 года. 2. Мой отец по профессии инженер. 3. Мне 18 лет. 4. Мои увлечения - играть в компьютерные игры и ходить на выставку. 5. Я учусь в Волгоградском государственн...

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I. Перевести на немецкий: 1. Я родился 20 сентября 1989 года. 2. Мой отец по профессии инженер. 3. Мне 18 лет. 4. Мои увлечения - играть в компьютерные игры и ходить на выставку. 5. Я учусь в Волгоградском государственном техническом университете. II. Setzen Sie die Verben richtig ein. 1.Anton..................(durchführen-Präsens) zwei Versuche.................. 2.Ihr........................(teilnehmen-Präsens) an diesem Treffen............. 3.Du........................(geben-Präsens) ein gutes Rat............................... 4.Alex....................(fahren-Präsens) nach Hause.................................. 5.Er.........................(awaschen-Präsens) das Geschirr........................

Автор: Гость