I. Перевести на немецкий: 1. Я родился 20 сентября 1989 года. 2. Мой отец по профессии инженер. 3. Мне 18 лет. 4. Мои увлечения - играть в компьютерные игры и ходить на выставку. 5. Я учусь в Волгоградском государственн...
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I. Перевести на немецкий: 1. Я родился 20 сентября 1989 года. 2. Мой отец по профессии инженер. 3. Мне 18 лет. 4. Мои увлечения - играть в компьютерные игры и ходить на выставку. 5. Я учусь в Волгоградском государственном техническом университете. II. Setzen Sie die Verben richtig ein. 1.Anton..................(durchführen-Präsens) zwei Versuche.................. 2.Ihr........................(teilnehmen-Präsens) an diesem Treffen............. 3.Du........................(geben-Präsens) ein gutes Rat............................... 4.Alex....................(fahren-Präsens) nach Hause.................................. 5.Er.........................(awaschen-Präsens) das Geschirr........................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I. 1. Я родился 20 сентября 1989 года. - Ich bin am zwanzigsten (20.) September neuenzehnhundertneuenundachtzig geboren. 2. Мой отец по профессии инженер. - Mein Vater ist Ingenieur von Beruf. 3. Мне 18 лет. - Ich bin achtzehn Jahre alt. 4. Мои увлечения - играть в компьютерные игры и ходить на выставку. Meine Hobbys sind Computerspiele spielen (zocken) und zu den Ausstellungen gehen. 5. Я учусь в Волгоградском государственном техническом университете. - Ich studiere an der Staatlichen Technischen Universität Wolgograd. II. Setzen Sie die Verben richtig ein. 1.Anton führt zwei Versuche durch. 2.Ihr nimmt an diesem Treffen teil. 3.Du gibst ein gutes Rat. 4.Alex fährt nach Hause. 5.Er wäschst das Geschirr ab.
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