Перевести числа в двоичную систему счисления.Если что,в скобках указываю систему. 95301(10)= 802(10)= 37(10)= 1702(8)= 61(8)= 523(8)= АВ01СD(16)= 59A75(16)= 93501(16)=
Информатика
Перевести числа в двоичную систему счисления.Если что,в скобках указываю систему. 95301(10)= 802(10)= 37(10)= 1702(8)= 61(8)= 523(8)= АВ01СD(16)= 59A75(16)= 93501(16)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
95301=10111010001000101 802=1100100010 37=100101 1702=1111000010 61=110001 523=101010011 AB01CD=101010110000000111001101 59A75=1011001101001110101 93501=10010011010100000001
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