3 вопроса к повести "простак"

Литература
3 вопроса к повести "простак"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто такой простак? Почему его так назвали? По каким причинам можно его так назвать?
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