Напиши наименьшее натуральное число, кратное 5, удовлетворяющее неравенству: 255???xlt;350. Ответ: наименьшее натуральное число, удовлетворяющее условию равно . Ответить!
Математика
Напиши наименьшее натуральное число, кратное 5, удовлетворяющее неравенству: 255???xlt;350. Ответ: наименьшее натуральное число, удовлетворяющее условию равно . Ответить!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
255<300<350 Вроде правильно
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