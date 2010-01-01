Какие признаки химических явлений в быту

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Какие признаки химических явлений в быту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну наверн- скисание молока, там, ....ржавение металла, испарение чего-нибудь
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