Напишите пожалуйста особенности природы России (условия неживой природы, живые с??щества, взаимосвязи в природе)
Окружающий мир
Напишите пожалуйста особенности природы России (условия неживой природы, живые с??щества, взаимосвязи в природе)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаешь, природа России в одном слове очень-очень КРАСИВА!!! Растения красивы, животные Умные, даже птицы и те. Например вот!!
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