Верны ли следующие утверждения? 1. Коренные местонахождения образуются в результате тектонических процессов в земной коре. 2. Коренные местонахождения характерны для участков старых разрушенных горю а) верно только 1-е утвер...

География
Верны ли следующие утверждения? 1. Коренные местонахождения образуются в результате тектонических процессов в земной коре. 2. Коренные местонахождения характерны для участков старых разрушенных горю а) верно только 1-е утверждение б) верно только 2-е утверждение в) верны оба утверждения г) оба утверждения ошибочны
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Гость:
По моему а верный думаю
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