Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Шорти - відмінок, рід, однина чи множина ?
Українська мова
Шорти - відмінок, рід, однина чи множина ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Називний,(множина не має роду),множина;
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить дом. контрольную работу. Вот задания:
Ответить
Математика
Решите неравенство 5х-(х-1) меньше или равно 2. алгебра 9 класс.
Ответить
Литература
Стихотворение про флаг Азербайджана на азебайджанском языке...прошу даю 25баллов
Ответить
Геометрия
Какие координаты имеет произведение вектора А{2;-3} на число -5
Ответить
Русский язык
Посидела на скамейке,полоскать белье,запивать лекарство,бабушка поседела,поласк??ть ребенка,запевать песню,проживать в доме,слезать с крыши,отворит...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск