Стихотворение про флаг Азербайджана на азебайджанском языке...прошу даю 25баллов

Литература
Стихотворение про флаг Азербайджана на азебайджанском языке...прошу даю 25баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть вьётся флаг твой незабвенный, Давая силу,мужество,терпение всем тем, Кто был рождён под сводом радужных цветов; Пусть синий цвет хранит их от несчастий, Давая славу,верность,искренность и честь и, Право,мне всего не перечесть,что ты хранишь В том троекратном сочетаньи... Дай бог им храбрости,и сладко-терпкой крови,и любви, Что в красной полосе твоей видны. Дай им Аллах здоровья,радости,свободы, Что цвет зелёный трепетно хранит и, Проходя сквозь разные невзгоды, Не дай им бог забыть или не вспомнить, В какой прекрасной,красочной стране Им выпал шанс всю жизнь свою прожить. На руском не было
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Какие координаты имеет произведение вектора А{2;-3} на число -5
Ответить
Русский язык
Посидела на скамейке,полоскать белье,запивать лекарство,бабушка поседела,поласк??ть ребенка,запевать песню,проживать в доме,слезать с крыши,отворит...
Ответить
Геометрия
Из точки K плоскости проведены две наклонные KE и KP проекция наклонной KE равна 8см п??оекция наклонной KP=5см найдите длины наклонных если одна и...
Ответить
Биология
Значение паука в природе
Ответить
Биология
Запишите основную причину инфицирования
Ответить