Стихотворение про флаг Азербайджана на азебайджанском языке...прошу даю 25баллов
Литература
Стихотворение про флаг Азербайджана на азебайджанском языке...прошу даю 25баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть вьётся флаг твой незабвенный, Давая силу,мужество,терпение всем тем, Кто был рождён под сводом радужных цветов; Пусть синий цвет хранит их от несчастий, Давая славу,верность,искренность и честь и, Право,мне всего не перечесть,что ты хранишь В том троекратном сочетаньи... Дай бог им храбрости,и сладко-терпкой крови,и любви, Что в красной полосе твоей видны. Дай им Аллах здоровья,радости,свободы, Что цвет зелёный трепетно хранит и, Проходя сквозь разные невзгоды, Не дай им бог забыть или не вспомнить, В какой прекрасной,красочной стране Им выпал шанс всю жизнь свою прожить. На руском не было
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