Из точки K плоскости проведены две наклонные KE и KP проекция наклонной KE равна 8см п??оекция наклонной KP=5см найдите длины наклонных если одна из них на 1см длинней другой

Геометрия

Из точки K плоскости проведены две наклонные KE и KP проекция наклонной KE равна 8см п??оекция наклонной KP=5см найдите длины наклонных если одна из них на 1см длинней другой

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