Какие координаты имеет произведение вектора А{2;-3} на число -5
Геометрия
Какие координаты имеет произведение вектора А{2;-3} на число -5
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Гость:
Просто умножаем: А {-10;15}
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