Посидела на скамейке,полоскать белье,запивать лекарство,бабушка поседела,поласк??ть ребенка,запевать песню,проживать в доме,слезать с крыши,отворить дверь,прожевать мясо,слизать варенье,отварить картофель.Написать проверочные с...

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Посидела на скамейке,полоскать белье,запивать лекарство,бабушка поседела,поласк??ть ребенка,запевать песню,проживать в доме,слезать с крыши,отворить дверь,прожевать мясо,слизать варенье,отварить картофель.Написать проверочные слова к глаголам.Составить три предложения из данных словосочетаний.

Автор: Гость