Посидела на скамейке,полоскать белье,запивать лекарство,бабушка поседела,поласк??ть ребенка,запевать песню,проживать в доме,слезать с крыши,отворить дверь,прожевать мясо,слизать варенье,отварить картофель.Написать проверочные с...
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Посидела на скамейке,полоскать белье,запивать лекарство,бабушка поседела,поласк??ть ребенка,запевать песню,проживать в доме,слезать с крыши,отворить дверь,прожевать мясо,слизать варенье,отварить картофель.Написать проверочные слова к глаголам.Составить три предложения из данных словосочетаний.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидя, полощет, пить, седенький, ласка, петь, жить, слез, затвор,жёваный, лижет, варит. Девочка посидела на скамейке около дома. Мальчишек заставили слезать с крыши. На ужин нужно отварить картофель.
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