Решите неравенство 5х-(х-1) меньше или равно 2. алгебра 9 класс.

Математика
Решите неравенство 5х-(х-1) меньше или равно 2. алгебра 9 класс.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х-(х-1) ≤ 2 5х-х+1 ≤ 2 4х ≤2-1 4х≤ 1 х≤ 1/4 х≤0,25 (-∞; 0,25]
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