Помогите пожалуйста решить дом. контрольную работу. Вот задания:

Гость: Гость:

1. ЕР = 4,4 дм ВК = 20 см 2. КМ = ЕМ - ЕК = 7 дм 3. а) ВОЕ = 25°, АОЕ = 75° б) AOF = 50° - острый 5. 6х + 2у = 7 2у = 7 - 6х у = 3,5 - 3х 6. Чтобы найти точки пересечения, надо решить систему из двух уравнений: у=14-2,5х у=1,5х-18 так как левые части равны, то приравняем правые: 14-2,5х=1,5х-18 14+18=1,5х+2,5х 4х=32 х=8 у=14-2,5х=14-20=-6 Точка пересечения с координатами х=8, у=-6 7. Не понятно откуда взялся х, если в условии переменная а 3,2а-7-7(2,1а-0,3) = 3,2а-7-14,7а-2,1 = 4,9-11,5а при х=3/5=0,6 получаем: 4,9-11,5*0,6 = 4,9-6,9 = -2 8. Ш - ширина - х Д - длина - 2х Р = 2*(Ш+Д) = 2*(х+2х) 2*(х+2х)=120 2х+4х=120 6х=120 х=20 Ш=20м Д=40м S=Ш*Д = 20*40 = 800 кв.м