Чьи интересы защищала Русская правда , т.е как кого наказывали например за одно и то же нарушение закона холопу такое наказание а бояру так

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Чьи интересы защищала Русская правда , т.е как кого наказывали например за одно и то же нарушение закона холопу такое наказание а бояру так

Автор: Гость