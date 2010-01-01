Чьи интересы защищала Русская правда , т.е как кого наказывали например за одно и то же нарушение закона холопу такое наказание а бояру так

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Чьи интересы защищала Русская правда , т.е как кого наказывали например за одно и то же нарушение закона холопу такое наказание а бояру так
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русская правда защищала здоровье и честь свободных людей, предусматривала денежные возмещения за увечья и оскорбления действием
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