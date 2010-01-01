Чьи интересы защищала Русская правда , т.е как кого наказывали например за одно и то же нарушение закона холопу такое наказание а бояру так
История
Чьи интересы защищала Русская правда , т.е как кого наказывали например за одно и то же нарушение закона холопу такое наказание а бояру так
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русская правда защищала здоровье и честь свободных людей, предусматривала денежные возмещения за увечья и оскорбления действием
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Сума натуральных чисел 2010-непарное число.каким числом будет умножение этих чисел парным или непарным
Окружающий мир
Напишите пожалуйста особенности природы России (условия неживой природы, живые с??щества, взаимосвязи в природе)