От веревки длина которой 36м отрезали куски по 6 м Сколько таких кусков можно получ??ть из этой веревки
Математика
От веревки длина которой 36м отрезали куски по 6 м Сколько таких кусков можно получ??ть из этой веревки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 кусков можно получить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Напиши наименьшее натуральное число, кратное 5, удовлетворяющее неравенству: 255???x<350. Ответ: наименьшее натуральное число, удовлетворя...
Русский язык
Русский язык