От веревки длина которой 36м отрезали куски по 6 м Сколько таких кусков можно получ??ть из этой веревки

Математика

От веревки длина которой 36м отрезали куски по 6 м Сколько таких кусков можно получ??ть из этой веревки

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