Решите с помощью уравнение На 3 одинаковых клумбах и вдоль дорожке парка высадили 46 кустов роз. Сколько кустов роз на одной клумбе если вдоль дорожек посажено 16 кустов. Помогите пожалуйста это решит
Математика
Решите с помощью уравнение На 3 одинаковых клумбах и вдоль дорожке парка высадили 46 кустов роз. Сколько кустов роз на одной клумбе если вдоль дорожек посажено 16 кустов. Помогите пожалуйста это решит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)46-16=30 кустов роз на 3 одинаковых клумбах посадили 2)30:3=10 кустов на 1 клумбе Ответ 10 кустов
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