Решите с помощью уравнение На 3 одинаковых клумбах и вдоль дорожке парка высадили 46 кустов роз. Сколько кустов роз на одной клумбе если вдоль дорожек посажено 16 кустов. Помогите пожалуйста это решит

Математика

Решите с помощью уравнение На 3 одинаковых клумбах и вдоль дорожке парка высадили 46 кустов роз. Сколько кустов роз на одной клумбе если вдоль дорожек посажено 16 кустов. Помогите пожалуйста это решит

Автор: Гость