Плоды растений как они размножаются

Окружающий мир
Плоды растений как они размножаются
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В любом плоде есть семена, когда плод попадает в землю семена прорастают. Так размножаются растения имеющие плоды.
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