Почему индустриализация была провозглашена первоочередной задачей экономического развития ссср
История
Почему индустриализация была провозглашена первоочередной задачей экономического развития ссср
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что изначально Россия, была отсталой аграрной страной, со слабой индустрией. Затем, Первая мировая, и гражданская, война, окончательно подорвали промышленность страны. Единственный, путь сохранить свою независимость, был, резкий индустриальный, рывок, который был осуществлен в кратчайшие сроки
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