Вставь пропущенные буквы, напиши проверочные слова. Составь три предложения из данных словосочетаний. Пос_дела на скамейке, пол_скать бельё, зап_вать лекарство, бабушка пос_дела, пол_скать ребёнка, зап_вать песню, прож_вать в ...
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Вставь пропущенные буквы, напиши проверочные слова. Составь три предложения из данных словосочетаний. Пос_дела на скамейке, пол_скать бельё, зап_вать лекарство, бабушка пос_дела, пол_скать ребёнка, зап_вать песню, прож_вать в доме, сл_зать с крыши, отв_рить дверь, прож_вать мясо, сл_зать варенье, отв_рить картофель. пожалуйста !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посидела на скамейке (сИдя). Юля посидела на скамейке и пошла домой Полоскать белье (лОск). Когда я пришел домой, мама полоскала белье в ванной Запивать лекарство (пИть). Я запил горькое лекарство водой Бабушка поседела (каков? сЕд). Моя бабушка уже давно поседела Поласкать ребенка (лАска). Мужчина поласкал ребенка и поиграл с ним в игрушки Запевать песню (пЕть). Все ребята дружно запели песню Проживать в доме (жИть). Мой дедушка проживает в этом доме с самого рождения Слезать с крыши (лЕзть). Я упал, когда слезал с крыши сарая Отворить дверь (отвОр). Мама позвонила в звонок, и я отворил входную дверь Прожевать мяса (жЕваный). Мяса было настолько жесткое, что яне мог его прожевать Слизать варенье (лИжет). Витя закончил пить чай и слизал каплю варенья со своих пальцев Отварить картофель (отвАр). Маме пришлось быстро отварить картофель, потому что скоро придут гости
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